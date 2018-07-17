У Чехії ще один міністр подав у відставку через звинувачення у плагіаті

Він у 2006 році сплагіатив дипломну роботу випускниці попереднього року

Міністр праці Чехії Петр Крчал оголосив про відставку через плагіат у його дипломаній роботі. Про це повідомляє iDnes.cz.

Так, у понеділок, 17 липня, чеські ЗМІ повідомили про випадки численного плагіату у дипломній роботі Крчала, яку він написав у 2006 році в університеті міста Злін. Запозичення були взяті з роботи випускниці попереднього року.

Як зазначається, на заміну Крчалу запропонували призначити співробітницю міністерства праці Яну Малачову, яка була директором департаменту сімейної політики.

Очікується, що президент Чехії Мілош Земан розгляне призначення Малачової в середу.

Нагадаємо, що у Чехії міністр юстиції Татьяна Мала заявила про свою відставку з посади у відповідь на закиди щодо неналежної якості її дипломної роботи.

В Університеті Менделя у Брно зауважили, що на одинадцяти зі 48 сторінок диплому Малої на тему "Мікрокліматичні умови для вирощування кроликів", який вона захистила у 2005 році, "помітні перетини" з роботою, яку було захищено двома роками раніше.