ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Чехии боевика "ДНР" из Беларуси приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Автор: РБК-Украина

Суд в Праге (Чехия) приговорил боевика так называемой "Донецкой народной республики" Алексея Фадеева к 4,5 годам тюрьмы за "помощь сепаратистам". Прокуратура не смогла доказать его причастность к терроризму.

Об этом пишет местное издание novinky.cz.

Сообщается, что суд признал его виновным в помощи пророссийским сепаратистам, хотя изначально обвинение строилось на террористическом акте. По обвинению в терроризме гражданину Беларуси грозило до 20 лет. Сам Фадеев вину отрицал и заявил, что находился в отдельных районах Донецкой области, чтобы "помогать людям против фашистов".

Кроме того, приговор предусматривает депортацию из Чехии на четыре года.

Самые читаемые новости

"Не удалось доказать, что подсудимый был человеком, который принимал участие в активных боевых действиях, и что он стрелял в военнослужащих украинской армии", - заявил судья.

По мнению суда, Фадеев занимал только вспомогательные должности. С 2014 по 2016 год он несколько раз ездил на Донбасс. На суде он заявил, что на это его побудили видеозаписи "зверств со стороны нацистских группировок в отношении украинских милиционеров". Фадеев признался, что был задействован в охране и патрулировании, но стрелял только во время учений.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов рассказал, что Российская Федерация использует на Донбассе наемников из более 30 стран.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДНРЧехиябоевики