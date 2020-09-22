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У Чехії бойовика "ДНР" з Білорусі засудили до 4,5 років в'язниці

Автор: РБК-Україна

Суд у Празі (Чехія) засудив бойовика так званої "Донецької народної республіки" Олексія Фадєєва до 4,5 років в'язниці за "допомогу сепаратистам". Прокуратура не змогла довести його причетність до тероризму.

Про це пише місцеве видання novinky.cz.

Повідомляється, що суд визнав його винним у допомозі проросійським сепаратистам, хоча спочатку звинувачення будувалося на терористичному акті. За звинуваченням у тероризмі громадянину Білорусі загрожувало до 20 років. Сам Фадєєв провину заперечував і заявив, що знаходився в окремих районах Донецької області, щоб "допомагати людям проти фашистів".

Крім того, вирок передбачає депортацію з Чехії на чотири роки.

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"Не вдалося довести, що підсудний був людиною, яка брала участь в активних бойових діях, і що він стріляв у військовослужбовців української армії", - заявив суддя.

На думку суду, Фадєєв займав тільки допоміжні посади. З 2014 по 2016 рік він кілька разів їздив на Донбас. На суді він заявив, що на це його спонукали відеозаписи "звірств з боку нацистських угруповань щодо українських міліціонерів". Фадєєв зізнався, що був задіяний в охороні та патрулюванні, але стріляв тільки під час навчань.

Нагадаємо, раніше заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов розповів, що Російська Федерація використовує на Донбасі найманців з понад 30 країн.

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