Чех назвав реальною загрозою відключення світла через відсутність енергобалансу

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Експерт пояснив, що нинішній енергобаланс складено, виходячи з рівня споживання в 30 ГВт в далекому 2016 році

Через розбалансування енергосистеми, загроза відключень електроенергії в країні стала реальною. Про це написав заступник глави ФРУТЕК, екс-радник міністра енергетики Сергій Чех в блозі для "Оглядача", передає РБК-Україна.

"Надмірне адміністрування при впровадженні реформ в енергетиці в купі з падінням споживання призвели до різких перекосів у роботі ринку і його розбалансуванню. Сьогодні система знаходиться у стані, загрозливому блекаутові в нашій країні. А це означає, що в будь-який момент у диспетчера може не виявитися достатніх резервів, щоб впоратися з ситуацією, і світло згасне в більшості українських домівок", - написав Чех.

Експерт пояснив, що нинішній енергобаланс складено, виходячи з рівня споживання в 30 ГВт в далекому 2016 році. У цій структурі базова потужність АЕС покривала 50% всієї навантаження. Але до 2020 року споживання знизилося до 15-19 ГВт, збільшилася потреба у маневруванні через зниження промислового виробництва та зростання частки сонячної та вітрової електроенергії.

"В балансі виробництва електроенергії базова потужність АЕС залишилася на рівні 2016 року і з падінням попиту її частка наближається до 75% в окремі години доби. З одного боку, атом - дешева електроенергія. З іншого боку, домінування "Енергоатому" в балансі призвело до катастрофічної втрати системним оператором резерву потужності, яким він здійснює балансування системи", - написав Чех.

За його словами, блоки, які раніше використовувалися для компенсації небалансів - перепадів попиту, сьогодні знаходяться в холодному резерві або виведені з експлуатації. У підсумку диспетчер в разі потреби не може вивести атомний блок з роботи до відновлення необхідного для цієї операції резерву. Експерт підкреслив, енергобалансу необхідно повернути оперативний резерв, в іншому випадку можливі системні аварії та відключення від енергопостачання цілих областей.

"Треба повернути в енергобаланс оперативний резерв, що дозволить оператору НЕК "Укренерго" повернутися в нормальний режим роботи енергосистеми, стабільний та прогнозований. Цей енергобаланс ми чекаємо від уряду вже 4 місяці", - написав Чех.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Кучеренко заявив, що криза галузі і неплатежі на ринку стали наслідком ініціатив глави парламентського комітету Андрія Геруса.