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Польша предложила ввести санкции ЕС против членов партии "Единая Россия"

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Варшава, Понедельник 04 апреля 2022 11:27
Польша предложила ввести санкции ЕС против членов партии "Единая Россия" Фото: польский премьер Матеуш Моравецкий (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Европейскому союзу ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия". По его словам, необходимо любыми способами остановить российскую военную машину в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на natemat.pl.

По его словам, должна быть создана международная комиссия для расследования и оценки преступлений президента России Владимира Путина в Украине.

"Мы предложили Европейскому совету санкции против членов путинской партии, радикальный план отказа от российского газа, нефти и угля", - отметил Моравецкий.

Отметим, согласно информации из открытых источников, членами партии "Единая Россия" являются более 2 млн человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша инициировала создание специальной международной комиссии по расследованию военных преступлений российских оккупантов в Буче.

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