Польша предложила ввести санкции ЕС против членов партии "Единая Россия"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Европейскому союзу ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия". По его словам, необходимо любыми способами остановить российскую военную машину в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на natemat.pl .

По его словам, должна быть создана международная комиссия для расследования и оценки преступлений президента России Владимира Путина в Украине.

"Мы предложили Европейскому совету санкции против членов путинской партии, радикальный план отказа от российского газа, нефти и угля", - отметил Моравецкий.

Отметим, согласно информации из открытых источников, членами партии "Единая Россия" являются более 2 млн человек.