У Чечні масово викрадають чоловіків, які хочуть отримати закордонний паспорт

У Чечні викрадають чоловіків, які подали заяву на отримання закордонного паспорта після оголошення в Росії часткової мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал опозиційного чеченського руху "Адат".

"Чоловікові 2003 року народження, який подав заяву на оформлення закордонного паспорта, зателефонували та сказали з'явитися до міграційної служби нібито для уточнення даних. Чоловік зник", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, його мобілізують для участі у війні в Україні. При цьому чоловік має військовий квиток з категорією "В", ніколи не служив і не закінчував університет з військовою кафедрою.

21 вересня у Чечні почали масово подавати заяви на отримання закордонного паспорта. Проте співробітники міграційної служби кажуть мешканцям про негласний наказ глави регіону Рамзана Кадирова не видавати документи.

"Отримали вже багато заяв про викрадення чоловіків та погрози відправити їх до України, щоправда, без вказівки точної кількості", - додали наостанок.