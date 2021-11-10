Чечеткина уволили с должности главы ГСЧС Украины

Кабинет министров Украины уволил Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он возглавлял ГСЧС с мая 2015 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Напомним, Чечеткин возглавил ГСЧС в мае 2015 года после того, как с этой должности уволили Зоряна Шкиряка. До этого назначения Чечоткин занимал должность первого замглавы.

Что касается Шкиряка, то он подавал в отставку после заявлений тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова о его персональной ответственности за просчеты в процессе эвакуации украинцев после землетрясения в Непале в 2015 году.