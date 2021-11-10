Чечоткіна звільнили з посади голови ДСНС України

Кабінет міністрів України звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він очолював ДСНС з травня 2015 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Нагадаємо, Чечеткін очолив ДСНС у травні 2015 року після того, як з цієї посади звільнили Зоряна Шкіряка. До цього призначення Чечоткін обіймав посаду першого заступника голови.

Щодо Шкіряка, то він подавав у відставку після заяв тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про його персональну відповідальність за прорахунки в процесі евакуації українців після землетрусу в Непалі у 2015 році.