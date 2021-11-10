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Чечоткіна звільнили з посади голови ДСНС України

Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів України звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він очолював ДСНС з травня 2015 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Звільнено Чечоткіна Миколу Олександровича з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - зазначив він.

Мельничук додав, що виконання обов'язків голови ДСНС тимчасово поклали на Сергія Крука.

Нагадаємо, Чечеткін очолив ДСНС у травні 2015 року після того, як з цієї посади звільнили Зоряна Шкіряка. До цього призначення Чечоткін обіймав посаду першого заступника голови.

Щодо Шкіряка, то він подавав у відставку після заяв тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про його персональну відповідальність за прорахунки в процесі евакуації українців після землетрусу в Непалі у 2015 році.

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Кабінет Міністрів УкраїниДСНСНиколай Чечеткин