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ЧЕ по гандболу, биатлон и топ-матчи по футболу: за чем из спорта следить на выходных

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Суббота 15 января 2022 07:30
ЧЕ по гандболу, биатлон и топ-матчи по футболу: за чем из спорта следить на выходных Фото: Украина в субботу проведет второй матч на гандбольном ЧЕ - против Франции (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Игорь Литвиненко

Уже сегодня, 15 января, украинская мужская сборная по гандболу проведет свой второй матч на чемпионате Европы. Помимо этого на выходных состоится предпоследний перед Олимпиадой биатлонный этап Кубка мира, в Испании определится обладатель Суперкубка по футболу, а также болельщиков ждут топ-матчи в английской Премьер-лиге.

РБК-Украина подготовило расписание главных спортивных событий выходных.

Суббота, 15 января

14:30. Футбол, АПЛ. Ман Сити - Челси (Setanta+)

15:20. Биатлон, Кубок мира, Рупольдинг. Мужчины, эстафета (UA: Перший)

16:30. Футбол, Бундеслига. Кельн - Бавария (Setanta+)

16:00. Футбол, Серия А. Сампдория - Торино (Megogo Футбол Первый)

17:00. Футбол, АПЛ. Норвич - Эвертон (Setanta)

17:00. Футбол, Кубок Испании, 1/8 финала. Мальорка - Эспаньйол (Megogo Футбол Третий)

18:00. Футбол, Французская Лига 1. Сент-Этьен - Ланс (Megogo Футбол Второй)

19:00. Гандбол, ЧЕ. Франция - УКРАИНА (Xsport)

19:00. Футбол, Серия А. Салернитана - Лацио (Megogo Футбол Первый)

19:30. Футбол, Бундеслига. Боруссия М - Байер (Setanta)

19:30. Футбол, АПЛ. Астон Вилла - МЮ (Setanta+)

21:45. Футбол, Серия А. Ювентус - Удинезе (Megogo Футбол Третий)

22:00. Футбол, Французская Лига 1. ПСЖ - Брест (Megogo Футбол Первый)

22:30. Футбол, Кубок Испании, 1/8 финала. Бетис - Севилья (Megogo Футбол Второй)

Воскресенье, 16 января

1:30. Баскетбол, НБА. Милуоки - Торонто (Setanta+)

4:00. Хоккей, НХЛ. Аризона - Колорадо (Setanta+)

13:00. Баскетбол, Суперлига Украины. Харьковские Соколы - Будивельник (Xsport)

13:00. Футбол, Кубок Испании 1/8 финала. Атлетико Балеарес - Валенсия (Megogo Футбол Первый)

13:35. Биатлон, Кубок мира, Рупольдинг. Женщины, гонка-преследование (UA: Перший)

14:00. Футбол, Французская Лига 1. Ренн - Бордо (Megogo Футбол Второй)

14:00. Футбол, АПЛ. Халл Сити - Сток Сити (Setanta+)

15:00. Хоккей, Суперлига Украины. Донбасс - Мариуполь (Xsport)

15:35. Биатлон, Кубок мира, Рупольдинг. Мужчины, гонка-преследование (UA: Перший)

16:00. Футбол, АПЛ. Вест Хэм - Лидс (Setanta+)

16:00. Футбол, Французская Лига 1. Монако - Клермон (Megogo Футбол Первый)

16:00. Футбол, Французская Лига 1. Страсбург - Монпелье (Megogo Футбол Второй)

16:30. Футбол, Бундеслига. Аугсбург - Айнтрахт (Setanta)

18:00. Футбол, Французская Лига 1. Труа - Лион (Megogo Футбол Второй)

18:30. Футбол, АПЛ. Тоттенхэм - Арсенал (Setanta+)

20:30. Футбол, Суперкубок Испании, финал. Реал - Атлетик (Megogo Футбол Первый)

21:00. Хоккей, НХЛ. Вашингтон - Ванкувер (Setanta+)

21:45. Футбол, Французская Лига 1. Марсель - Лилль (Megogo Футбол Второй)

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