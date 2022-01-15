ЧЕ по гандболу, биатлон и топ-матчи по футболу: за чем из спорта следить на выходных
Уже сегодня, 15 января, украинская мужская сборная по гандболу проведет свой второй матч на чемпионате Европы. Помимо этого на выходных состоится предпоследний перед Олимпиадой биатлонный этап Кубка мира, в Испании определится обладатель Суперкубка по футболу, а также болельщиков ждут топ-матчи в английской Премьер-лиге.
РБК-Украина подготовило расписание главных спортивных событий выходных.
Суббота, 15 января
14:30. Футбол, АПЛ. Ман Сити - Челси (Setanta+)
15:20. Биатлон, Кубок мира, Рупольдинг. Мужчины, эстафета (UA: Перший)
16:30. Футбол, Бундеслига. Кельн - Бавария (Setanta+)
16:00. Футбол, Серия А. Сампдория - Торино (Megogo Футбол Первый)
17:00. Футбол, АПЛ. Норвич - Эвертон (Setanta)
17:00. Футбол, Кубок Испании, 1/8 финала. Мальорка - Эспаньйол (Megogo Футбол Третий)
18:00. Футбол, Французская Лига 1. Сент-Этьен - Ланс (Megogo Футбол Второй)
19:00. Гандбол, ЧЕ. Франция - УКРАИНА (Xsport)
19:00. Футбол, Серия А. Салернитана - Лацио (Megogo Футбол Первый)
19:30. Футбол, Бундеслига. Боруссия М - Байер (Setanta)
19:30. Футбол, АПЛ. Астон Вилла - МЮ (Setanta+)
21:45. Футбол, Серия А. Ювентус - Удинезе (Megogo Футбол Третий)
22:00. Футбол, Французская Лига 1. ПСЖ - Брест (Megogo Футбол Первый)
22:30. Футбол, Кубок Испании, 1/8 финала. Бетис - Севилья (Megogo Футбол Второй)
Воскресенье, 16 января
1:30. Баскетбол, НБА. Милуоки - Торонто (Setanta+)
4:00. Хоккей, НХЛ. Аризона - Колорадо (Setanta+)
13:00. Баскетбол, Суперлига Украины. Харьковские Соколы - Будивельник (Xsport)
13:00. Футбол, Кубок Испании 1/8 финала. Атлетико Балеарес - Валенсия (Megogo Футбол Первый)
13:35. Биатлон, Кубок мира, Рупольдинг. Женщины, гонка-преследование (UA: Перший)
14:00. Футбол, Французская Лига 1. Ренн - Бордо (Megogo Футбол Второй)
14:00. Футбол, АПЛ. Халл Сити - Сток Сити (Setanta+)
15:00. Хоккей, Суперлига Украины. Донбасс - Мариуполь (Xsport)
15:35. Биатлон, Кубок мира, Рупольдинг. Мужчины, гонка-преследование (UA: Перший)
16:00. Футбол, АПЛ. Вест Хэм - Лидс (Setanta+)
16:00. Футбол, Французская Лига 1. Монако - Клермон (Megogo Футбол Первый)
16:00. Футбол, Французская Лига 1. Страсбург - Монпелье (Megogo Футбол Второй)
16:30. Футбол, Бундеслига. Аугсбург - Айнтрахт (Setanta)
18:00. Футбол, Французская Лига 1. Труа - Лион (Megogo Футбол Второй)
18:30. Футбол, АПЛ. Тоттенхэм - Арсенал (Setanta+)
20:30. Футбол, Суперкубок Испании, финал. Реал - Атлетик (Megogo Футбол Первый)
21:00. Хоккей, НХЛ. Вашингтон - Ванкувер (Setanta+)
21:45. Футбол, Французская Лига 1. Марсель - Лилль (Megogo Футбол Второй)