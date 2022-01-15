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ЧЄ з гандболу, біатлон і топ-матчі з футболу: за чим зі спорту стежити на вихідних

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Субота 15 січня 2022 07:30
ЧЄ з гандболу, біатлон і топ-матчі з футболу: за чим зі спорту стежити на вихідних Фото: Україна в суботу проведе другий матч на гандбольному ЧЄ-проти Франції (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Ігор Литвиненко

Вже сьогодні, 15 січня, українська чоловіча збірна з гандболу проведе свій другий матч на чемпіонаті Європи. Крім цього на вихідних відбудеться передостанній перед Олімпіадою біатлонний етап Кубка світу, в Іспанії визначиться володар Суперкубка з футболу, а також уболівальників чекають топ-матчі в англійській Прем'єр-лізі.

РБК-Україна підготувало розклад головних спортивних подій вихідних.

Субота, 15 Січня

14:30. Футбол, АПЛ. Ман Сіті-Челсі (Setanta+)

15:20. Біатлон, Кубок світу, Рупольдінг. Чоловіки, естафета (UA: Перший)

16:30. Футбол, Бундесліга. Кельн-Баварія (Setanta+)

16:00. Футбол, Серія А. Сампдорія-Торіно (MEGOGO Футбол Перший)

17:00. Футбол, АПЛ. Норвіч-Евертон (Setanta)

17:00. Футбол, Кубок Іспанії, 1/8 фіналу. Мальорка-Еспаньйол (MEGOGO Футбол Третій)

18:00. Футбол, Французька Ліга 1. Сент-Етьєн-Ланс (MEGOGO Футбол Другий)

19:00. Гандбол, ЧЕ. Франція-Україна (Xsport)

19:00. Футбол, Серія А. Салернітана-Лаціо (MEGOGO Футбол Перший)

19:30. Футбол, Бундесліга. Боруссія М-Байєр (Setanta)

19:30. Футбол, АПЛ. Астон Вілла-МЮ (Setanta+)

21:45. Футбол, Серія А. Ювентус-Удінезе (MEGOGO Футбол Третій)

22:00. Футбол, Французька Ліга 1. ПСЖ-Брест (MEGOGO Футбол перший)

22:30. Футбол, Кубок Іспанії, 1/8 фіналу. Бетіс-Севілья (MEGOGO Футбол Другий)

Неділя, 16 січня

1:30. Баскетбол, НБА. Мілуокі-Торонто (Setanta+)

4:00. Хокей, НХЛ. Аризона - Колорадо (Setanta+)

13:00. Баскетбол, Суперліга України. Харківські Соколи-Будівельник (Xsport)

13:00. Футбол, Кубок Іспанії 1/8 фіналу. Атлетіко Балеарес-Валенсія (MEGOGO Футбол Перший)

13:35. Біатлон, Кубок світу, Рупольдінг. Жінки, гонка-переслідування (UA: Перший)

14:00. Футбол, Французька Ліга 1. Ренн-Бордо (MEGOGO Футбол Другий)

14:00. Футбол, АПЛ. Халл Сіті-Сток Сіті (Setanta+)

15:00. Хокей, Суперліга України. Донбас-Маріуполь (Xsport)

15:35. Біатлон, Кубок світу, Рупольдінг. Чоловіки, гонка-переслідування (UA: Перший)

16:00. Футбол, АПЛ. Вест Хем-Лідс (Setanta+)

16:00. Футбол, Французька Ліга 1. Монако-Клермон (MEGOGO Футбол Перший)

16:00. Футбол, Французька Ліга 1. Страсбург-Монпельє (MEGOGO Футбол Другий)

16:30. Футбол, Бундесліга. Аугсбург-Айнтрахт (Setanta)

18:00. Футбол, Французька Ліга 1. Труа-Ліон (MEGOGO Футбол Другий)

18:30. Футбол, АПЛ. Тоттенхем-Арсенал (Setanta+)

20:30. Футбол, Суперкубок Іспанії, фінал. Реал-Атлетик (MEGOGO Футбол Перший)

21:00. Хокей, НХЛ. Вашингтон-Ванкувер (Setanta+)

21:45. Футбол, Французька Ліга 1. Марсель-Лілль (MEGOGO Футбол Другий)

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