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Чауса отправили под круглосуточный домашний арест

Автор: Дмитрий Левицкий

Экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса отправили под круглосуточный домашний арест. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд 4 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы ВАКС.

"Суд отклонил ходатайство прокурора НАБУ о взятии под стражу, зато избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета", - сказала изданию пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Чаус будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 18 августа 2021 года, если суд не продлит действие меры пресечения.

Отметим, НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большой взятки судьей Днепровского суда Киева Чаусом. Взятку судья закопал в огороде в банках.

Напомним, в начале апреля Чауса якобы похитили в Кишиневе после того, как он не смог там получить политическое убежище. С того времени никто не знал, где находится Чаус, но была информация, что его вывезли на территорию Украины.

В прошлую пятницу Чаус нашелся в селе в Винницкой области. После чего его забрали сотрудники СБУ.

Отметим, вчера Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о задержании экс-судьи Днепровского райсуда Киева в больнице "Феофания".

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Николай ЧаусСуд