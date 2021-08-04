Экс-судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса отправили под круглосуточный домашний арест. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд 4 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы ВАКС.

"Суд отклонил ходатайство прокурора НАБУ о взятии под стражу, зато избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета", - сказала изданию пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Чаус будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 18 августа 2021 года, если суд не продлит действие меры пресечения.

Отметим, НАБУ с 2016 года расследует уголовное производство по факту вымогательства и получения большой взятки судьей Днепровского суда Киева Чаусом. Взятку судья закопал в огороде в банках.