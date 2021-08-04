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Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт

Автор: Дмитро Левицький

Екс-суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 4 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-служби ВАКС.

"Суд відхилив клопотання прокурора НАБУ про взяття під варту, натомість обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету", - сказала виданню речник ВАКС Олеся Чемерис.

Чаус перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом 60 діб, якщо суд не продовжить дію запобіжного заходу.

Зазначимо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабаря суддею Дніпровського суду Києва Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.

Нагадаємо, на початку квітня Чауса ніби-то викрали в Кишиневі після того, як він не зміг там отримати політичний притулок. З того часу ніхто не знав, де знаходиться Чаус, але була інформація, що його вивезли на територію України.

Минулої п'ятниці Чаус знайшовся в селі у Вінницькій області. Після чого його забрали співробітники СБУ.

Зазначимо, вчора Національне антикорупційне бюро України заявило про затримання екс-судді Дніпровського райсуду Києва в лікарні "Феофанія".

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Микола ЧаусСуд