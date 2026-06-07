ChatGPT стане "супердодатком" після мегаоновлення, яке готує OpenAI

За даними джерел, перші зміни можуть почати впроваджувати вже найближчими тижнями. Вони стосуватимуться як вебверсії сервісу, так і мобільних застосунків.

У компанії дедалі більше переконані, що майбутнє штучного інтелекту належить агентам, здатним самостійно виконувати різноманітні завдання. Йдеться, зокрема, про бронювання поїздок, планування зустрічей, організацію календаря, пошук інформації та інші повсякденні процеси.

Саме тому ChatGPT поступово перетворюватиметься на своєрідний "супердодаток", який об'єднає різні інструменти штучного інтелекту в одному сервісі.

Одним із ключових напрямків стане розвиток платформи Codex, що дозволяє створювати програмне забезпечення та писати код за текстовими інструкціями користувачів.

Для цього OpenAI також змінює інтерфейс ChatGPT. Користувачам активніше пропонуватимуть інструменти програмування, генерації зображень та сервіси зовнішніх партнерів, серед яких Canva і Booking.com.

У перспективі компанія планує зробити взаємодію із сервісом ще простішою. В OpenAI розраховують, що моделі штучного інтелекту зможуть самостійно розуміти наміри користувача та пропонувати потрібні інструменти без додаткових підказок.

Тібо Соттіо, який очолює всі основні продукти та платформи OpenAI, заявив, що кінцева мета компанії - створення персонального ШІ-помічника, який супроводжуватиме людину в роботі та повсякденному житті.

"Ми прагнемо створити ситуацію, коли у вас буде власний персональний агент, здатний допомагати вам... у всьому вашому житті, чи то в особистому, чи то в робочому, - зазначив він. - Ви можете підключатися до нього через мобільний телефон, настільний комп'ютер або веб. Коли ви в машині, ви можете розмовляти з ним".

Водночас зміни мають і бізнесову мету. OpenAI прагне збільшити кількість платних користувачів та корпоративних клієнтів, які вже зараз забезпечують значну частину доходів компанії.

У OpenAI вважають, що з розвитком штучного інтелекту межа між чат-ботами, пошуковими системами, сервісами програмування та іншими цифровими продуктами поступово зникатиме, а користувачі взаємодіятимуть із єдиним універсальним помічником.

"Коли ми отримаємо (загальний ШІ - ред.), я не думаю, що залишиться багато різних брендів, - пояснив Алекс Ембірікос, керівник відділу корпоративних продуктів OpenAI. - Ймовірно, з’явиться єдина система, з якою я зможу спілкуватися і яка зможе виконати все, що мені потрібно".