ChatGPT отримав доступ до грошей користувачів: навіщо Visa інтегрувала ШІ

ChatGPT як персональний байєр

Суть інтеграції полягає у тому, що користувач може прив'язати свою картку Visa до профілю ChatGPT і дати ШІ-асистенту текстове доручення. Наприклад, знайти бездротові навушники з шумопоглинанням дешевше ніж 150 доларів або замовити підгузки та продукти за списком.

Чат-бот самостійно знайде найкращий варіант в інтернеті, оформить доставку та проведе транзакцію без необхідності переходити на сторонні сайти.

Для OpenAI це вже не перша спроба зайти на ринок електронної комерції. Минулого року компанія запускала інструмент Instant Checkout, який мав виконувати роль цифрового шопера.

Проте система часто припускалася помилок і вимагала від продавців високу комісію (4% від вартості товару), через що її довелося закрити.

Новий альянс із Visa повністю змінює правила гри: OpenAI відповідає за розумні алгоритми та комунікацію, а Visa бере на себе авторизацію платежів, безпеку та роботу з мільйонами магазинів по всьому світу.

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Захист від цифрового марнотратства та ліміти безпеки

Передача ШІ-агентам права розпоряджатися грошима на банківських рахунках викликає логічні побоювання у ритейлерів і банкірів. ШІ може купити не той товар, помилитися з розміром або витратити більше, ніж планувалося, а це призведе до масових скарг на несанкціоновані списання коштів.

Щоб мінімізувати ризики та захистити капітал користувачів, Visa впроваджує кілька рівнів цифрового захисту:

Жорсткі ліміти витрат: користувач зможе чітко обмежити максимальну суму, яку ШІ має право витратити за один раз або за місяць.

Обов'язкове підтвердження (Human-in-the-loop): на перших етапах ChatGPT не зможе списати гроші абсолютно непомітно. Перед фінальною оплатою користувач отримуватиме сповіщення на смартфон для верифікації покупки.

Оновлений токен безпеки: Visa адаптує свою систему Intelligent Commerce, щоб точніше відстежувати та розпізнавати специфічні транзакції, ініційовані алгоритмами штучного інтелекту, а не живою людиною.

Усі спірні ситуації та повернення коштів обіцяють вирішувати за стандартними глобальними правилами платіжної системи: головне з'ясувати, чи мав користувач намір здійснити покупку та чи правильно магазин обробив запит робота.

Битва платіжних гігантів: відповідь Mastercard

Головний конкурент Visa - компанія Mastercard - також активно розгортає власні ШІ-технології, проте з акцентом на автоматизацію бізнес-завдань (B2B).

Замість роздрібного шопінгу для звичайних людей, ШІ-агенти від Mastercard вчаться закуповувати послуги для компаній. Наприклад, ШІ зможе самостійно найняти веб-розробників або придбати рекламні пакети в Google чи Meta для просування нової кав'ярні, оптимізуючи маркетинговий бюджет власника.

Розробники визнають, що людям знадобиться час, аби повністю довірити ШІ управління своїми гаманцями. Проте у Visa прогнозують швидку адаптацію: коли користувач тисячу разів підтвердить ручні запити від бота і переконається у надійності системи, він зрештою дозволить ШІ купувати базові побутові речі повністю автоматично в один клік.