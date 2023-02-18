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Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT почав працювати в Україні

Фото: ChatGPT почав розмовляти українською (openai.com)
Автор: Олександр Білоус

Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI вже доступний в Україні. Він володіє українською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

За його словами, Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT.

"Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян",- додав міністр.

Нагадаємо, ChatGPT впровадила у свій пошуковик Bing компанія Microsoft, яка інвестувала понад 10 млрд доларів у розробки OpenAI.

Чат-бот ChatGPT був запущений для публічного користування у листопаді 2022 року і виявив здатність розповідати про все - від рецептів коктейлів до шкільних творів.

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