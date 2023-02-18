Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT почав працювати в Україні

Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI вже доступний в Україні. Він володіє українською мовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.
За його словами, Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT.
"Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян",- додав міністр.
Нагадаємо, ChatGPT впровадила у свій пошуковик Bing компанія Microsoft, яка інвестувала понад 10 млрд доларів у розробки OpenAI.
Чат-бот ChatGPT був запущений для публічного користування у листопаді 2022 року і виявив здатність розповідати про все - від рецептів коктейлів до шкільних творів.