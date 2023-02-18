Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начал работать в Украине

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI уже доступен в Украине. Он владеет украинским языком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.
По его словам, Украину изъяли из списка стран, в которых блокирован ChatGPT.
"Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Чтобы враги не использовали ее для антиукраинской пропаганды. Ведь ChatGPT хорошо владеет украинским, в отличие от россиян", - добавил министр.
Напомним, ChatGPT внедрила в свой поисковик Bing компания Microsoft, инвестировавшая более 10 млрд долларов в разработки OpenAI.
Чат-бот ChatGPT был запущен для публичного использования в ноябре 2022 года и проявил способность рассказывать обо всем - от рецептов коктейлей до школьных сочинений.