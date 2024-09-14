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Чат-бот "єВорог": українцям на окупованих територіях нагадали, як допомогти ЗСУ

Фото: українцям на окупованих територіях нагадали, як допомогти ЗСУ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Громадяни України можуть допомогти Збройним силам збирати інформацію щодо російських військових. Це можна зробити за допомогою чат-боту "єВорог".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.

Украхнцям нагадали, чим небезпечні колаборанти - вони коригують удари окупанта, здають позиції українських бійців, підтримують війну проти України.

Як виявити колаборанта:

  • бере участь у бойових діях на боці росії;
  • здає окупантам стратегічно важливі локації, місцевих активістів та підприємців;
  • підриває довіру до місцевої влади, допомагає окупантам;
  • організовує вибори на тимчасово окупованих територіях;
  • публічно заперечує агресію РФ та закликає до повалення незалежності України.

Допомогти виявити зрадників можна повідомивши про них Службу безпеки України.

Як це зробити?

чатбот від Мінцифри єВорог - t.me/evorog_bot
чатбот від СБУ Stop russian war - t.me/stop_russian_war_bot

Раныше РБК-Україна повідомляло про те, що партизани виявили будівництво нової лінії оборони росіян у Запорізькій області. Вони бояться просування ЗСУ. Їх агент зафіксував будівництво нової лінії оборони російських окупаційних військ у районі Вишневого Запорізької області.

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