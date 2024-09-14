Чат-бот "єВорог": українцям на окупованих територіях нагадали, як допомогти ЗСУ

Громадяни України можуть допомогти Збройним силам збирати інформацію щодо російських військових. Це можна зробити за допомогою чат-боту "єВорог".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.
Украхнцям нагадали, чим небезпечні колаборанти - вони коригують удари окупанта, здають позиції українських бійців, підтримують війну проти України.
Як виявити колаборанта:
Допомогти виявити зрадників можна повідомивши про них Службу безпеки України.
Як це зробити?
чатбот від Мінцифри єВорог - t.me/evorog_bot
чатбот від СБУ Stop russian war - t.me/stop_russian_war_bot
Раныше РБК-Україна повідомляло про те, що партизани виявили будівництво нової лінії оборони росіян у Запорізькій області. Вони бояться просування ЗСУ. Їх агент зафіксував будівництво нової лінії оборони російських окупаційних військ у районі Вишневого Запорізької області.
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