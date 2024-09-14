Чат-бот "єВорог": українцям на окупованих територіях нагадали, як допомогти ЗСУ

Украхнцям нагадали, чим небезпечні колаборанти - вони коригують удари окупанта, здають позиції українських бійців, підтримують війну проти України.

Як виявити колаборанта:

бере участь у бойових діях на боці росії;

здає окупантам стратегічно важливі локації, місцевих активістів та підприємців;

підриває довіру до місцевої влади, допомагає окупантам;

організовує вибори на тимчасово окупованих територіях;

публічно заперечує агресію РФ та закликає до повалення незалежності України.

Допомогти виявити зрадників можна повідомивши про них Службу безпеки України.

Як це зробити?

чатбот від Мінцифри єВорог - t.me/evorog_bot

чатбот від СБУ Stop russian war - t.me/stop_russian_war_bot

Раныше РБК-Україна повідомляло про те, що партизани виявили будівництво нової лінії оборони росіян у Запорізькій області. Вони бояться просування ЗСУ. Їх агент зафіксував будівництво нової лінії оборони російських окупаційних військ у районі Вишневого Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.