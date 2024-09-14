Чат-бот "єВорог": украинцам на оккупированных территориях напомнили, как помочь ВСУ

Граждане Украины могут помочь Вооруженным силам собирать информацию о российских военных. Это можно сделать с помощью чат-бота "єВорог".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.
Украинцам напомнили, чем опасны коллаборанты - они корректируют удары оккупанта, сдают позиции украинских бойцов, поддерживают войну против Украины.
Как обнаружить коллаборанта:
Помочь выявить предателей можно, уведомив о них Службу безопасности Украины.
Как это сделать?
чатбот от Минцифры естьВраг - t.me/evorog_bot
чатбот от СБУ Stop russian war - t.me/stop_russian_war_bot
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что партизаны обнаружили строительство новой линии обороны россиян в Запорожской области. Они боятся продвижения ВСУ. Их агент зафиксировал строительство новой линии обороны русских оккупационных войск в районе Вишневого Запорожской области.
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