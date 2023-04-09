Чат-бот "єВорог". Українців закликають допомагати у знищенні окупантів

"Сили оборони вже знищили понад 176 тисяч окупантів та більш як 3630 танків. Народна розвідка допомагає Силам оборони досягати таких результатів! Саме завдяки вашим заявкам у "єВорог" російський танк Т-90, що на відео, перетворився на металобрухт", - повідомили в "Дії".

Українці вже зараз можуть допомогти військовим надаючи інформацію про розташування окупантів чи ворожої техніки. Зокрема бійців цікавить інформація про:

ракетні комплекси С300 та Іскандер;

системи зв’язку;

засоби радіоелектронної боротьби;

бензовози;

скупчення техніки;

переміщення колон техніки;

транспортування техніки залізницею;

склади з боєприпасами;

позиції артилерії.

"Більше заявок у чатбот "єВорог" - вища статистика втрат окупантів", - додали в "Дії".

Перейти в "єВорог" можна з головного екрана в застосунку "Дія" або за посиланням.

Проте не забувайте про свою безпеку. Не наближайтеся до загарбників надто близько, видаляйте історію листування та світлини зі смартфона, а також не обговорюйте переміщення ворожої техніки телефоном.

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