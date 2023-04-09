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Чат-бот "єВорог". Украинцев призывают помогать в уничтожении окупантов

Фото: украинцы могут присоединиться к уничтожению окупантов (РБК-Украина, Юля Червинская)
Автор: Карина Левицкая

Все украинцы имеют возможность помочь Вооруженным силам и с помощью чат-бота "єВорог" отправлять информацию о перемещении или технике оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".

"Силы обороны уже уничтожили более 176 тысяч оккупантов и более 3630 танков. Народная разведка помогает Силам обороны достигать таких результатов! Именно благодаря вашим заявкам в "єВорог" российский танк Т-90, на видео, превратился в металлолом", - сообщили в "Дії".

Украинцы уже сейчас могут помочь военным, предоставляя информацию о расположении оккупантов или вражеской техники. В частности, бойцов интересует информация о:

  • ракетных комплексах С300 и Искандерах;
  • системах связи;
  • средствах радиоэлектронной борьбы;
  • бензовозах;
  • скоплениях техники;
  • перемещение колонн техники;
  • транспортировках техники по железной дороге;
  • складах с боеприпасами;
  • позициях артиллерии

"Больше заявок в чат-бот "єВорог" - высшая статистика потерь оккупантов", - добавили в "Дії".

Перейти в "єВорог" можно с главного экрана в приложении "Дія" или по ссылке.

Однако не забывайте о своей безопасности. Не приближайтесь к захватчикам слишком близко, удаляйте историю переписки и фотографии со смартфона, а также не обсуждайте перемещение вражеской техники по телефону.

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