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Чат-бот "єВорог" принял от украинцев почти тысячу заявок о колаборантах

Фото: люди в соцсетях (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За время работы чат-бота "єВорог" украинцы отправили более 940 заявок о коллаборантах. Все заявки переданы в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщени патрульной полиции.

В полиции также напомнили, как определить коллаборанта.

"Что же такое коллаборационизм? Это участие в боевых действиях на стороне государства-агрессора, активное сотрудничество с оккупационными органами, организация выборов на временно оккупированных территориях, публичное отрицание вооруженной агрессии России и призывы к свержению независимости и территориальной целостности Украины", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщить Службе безопасности Украины о коллаборанте в несколько кликов?

  • в чате єВорог выберите "сообщить о коллаборантах";

  • укажите их геолокацию и добавьте фото или видео;

  • опишите, почему вы считаете человека коллаборантом и расскажите, как именно он помогает оккупантам;
  • если не удалось снять коллаборанта на камеру, присылайте заявку с текстом и всеми подробностями;
  • снимайте предателей скрытой камерой без звука и с безопасного места. Не забывайте удалять переписку с чат-ботом и фото с вашего телефона.

Перейти к чату можно по ссылке https://t.me/evorog_bot.

Напомним, ранее украинцам рассказали, как не подвергать себя опасности во время съемки оккупантов для чат-бота "єВорог".

Как сообщал министр ифровой трансформации Михаил Федоров, через чат-бот "єВорог" тысячи людей отправляют данные о российских оккупантах, а после с ними происходит "что-то хорошее".

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полицияСлужба безопасности Украины