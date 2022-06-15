Чат-бот "єВорог" принял от украинцев почти тысячу заявок о колаборантах

За время работы чат-бота "єВорог" украинцы отправили более 940 заявок о коллаборантах. Все заявки переданы в Службу безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщени патрульной полиции.
В полиции также напомнили, как определить коллаборанта.
"Что же такое коллаборационизм? Это участие в боевых действиях на стороне государства-агрессора, активное сотрудничество с оккупационными органами, организация выборов на временно оккупированных территориях, публичное отрицание вооруженной агрессии России и призывы к свержению независимости и территориальной целостности Украины", - пояснили в пресс-службе.
Как сообщить Службе безопасности Украины о коллаборанте в несколько кликов?
в чате єВорог выберите "сообщить о коллаборантах";
укажите их геолокацию и добавьте фото или видео;
Перейти к чату можно по ссылке https://t.me/evorog_bot.
Напомним, ранее украинцам рассказали, как не подвергать себя опасности во время съемки оккупантов для чат-бота "єВорог".
Как сообщал министр ифровой трансформации Михаил Федоров, через чат-бот "єВорог" тысячи людей отправляют данные о российских оккупантах, а после с ними происходит "что-то хорошее".