Чат-бот "єВорог" прийняв від українців майже тисячу заявок про колаборантів

У поліції також нагадали, як визначити колаборанта.

"Що ж таке колабораціонізм? Це участь у бойових діях на боці держави-агресора, активна співпраця з окупаційними органами, організація виборів на тимчасово окупованих територіях, публічне заперечення збройної агресії Росії та заклики до повалення незалежності та територіальної цілісності України", - пояснили в прес-службі.

Як повідомити службу безпеки України Про колаборанта в кілька кліків?

у чаті виберіть "повідомити про колаборантів";

вкажіть їх геолокацію і додайте фото або відео;

опишіть, чому ви вважаєте людину колаборантом і розкажіть, як саме вона допомагає окупантам;

якщо не вдалося зняти колаборанта на камеру, надсилайте заявку з текстом і всіма подробицями;

Знімайте зрадників прихованою камерою без звуку і з безпечного місця. Не забувайте видаляти листування з чат-ботом і фото з вашого телефону.

Перейти до чату можна за посиланням https://t.me/evorog_bot.