Чат-бот "єВорог" прийняв від українців майже тисячу заявок про колаборантів

За час роботи чат-бота "єВорог" українці відправили понад 940 заявок про колаборантів. Всі заявки передані в Службу безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції.
У поліції також нагадали, як визначити колаборанта.
"Що ж таке колабораціонізм? Це участь у бойових діях на боці держави-агресора, активна співпраця з окупаційними органами, організація виборів на тимчасово окупованих територіях, публічне заперечення збройної агресії Росії та заклики до повалення незалежності та територіальної цілісності України", - пояснили в прес-службі.
Як повідомити службу безпеки України Про колаборанта в кілька кліків?
у чаті виберіть "повідомити про колаборантів";
вкажіть їх геолокацію і додайте фото або відео;
Перейти до чату можна за посиланням https://t.me/evorog_bot.
Нагадаємо, раніше українцям розповіли, як не наражати себе на небезпеку під час зйомки окупантів для чат-бота "єВороґ".
Як повідомляв міністр іфрової трансформації Михайло Федоров, через чат-бот тисячі людей відправляють дані про російських окупантів, а після з ними відбувається "щось хороше".