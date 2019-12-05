Как часто украинцы покупают одежду в интернете?

На сегодняшний день одежда - это однозначно самая востребованная ниша интернет-продаж и, соответственно, интернет-покупок. Насколько часто среднестатистический украинец покупает одежду в интернете? Что именно он покупает чаще всего и какие бренды предпочитает? Какие сайты для покупки одежды стоит предпочесть и как обезопасить себя при покупке? Интернет площадка недорогих вещей Shafa, рассказала что украинцы покупают в интернете.
Что украинцы покупают в интернете чаще всего: статистика
Интернет-платформы для продажи товаров неоднократно проводят маркетинговые исследования, чтобы ориентироваться на потенциального покупателя. Согласно статистике, в Украине картина примерно такая: каждый третий украинец хотя бы раз приобретал одежду и прочие товары онлайн. За прошедший год около 80% украинцев купили в среднем 10-15 товаров, а остальные 20% — более 20 товаров.
Среди категорий товаров лидируют:
- бытовая техника и электроника — примерно 45-50% покупок;
- одежда, обувь и аксессуары — около 40%;
- косметика, парфюмерия и бытовая техника — 30%.
Почему покупки в интернете — это удобно и выгодно?
Одной из главных причин приобретения одежды в интернете украинцы называют более низкую цену на товары в онлайн-магазинах — по сравнению с обычными бутиками и торговыми центрами. В первую очередь, это зависит, конечно, от отсутствия необходимости брать в аренду помещение под магазин, а иногда и под склад — ведь многие продавцы могут сотрудничать с поставщиком напрямую.
Какие интернет-площадки самые популярные?
По отзывам украинцев, на таких площадках как, к примеру, prom.ua можно с удобством сравнить цены практически по всем сайтам украинского интернета. Интернет-магазин izi.ua потребители любят за обширнейший каталог самых разнообразных товаров и обилие вариантов выбора в разных категориях. А на Shafa чаще всего приобретают именно одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, а также товары для дома, косметику и парфюмерию.
Почему это выгодно? Многие порталы, как Shafa.ua, предлагают не только новые товары, но и б/у либо те, которые по каким-то причинам не подошли владельцу. Именно потому тут можно приобрести по большим скидкам качественные оригинальные вещи. Наибольшей популярностью пользуются европейские бренды ZARA, Asos, Next, H&M, Mango, COS, Vero Moda, Massimo Dutti. Также украинцы покупают товары производства Турции и Китая, но реже.
Какие есть риски покупок в интернет-магазинах?
Несмотря на большую популярность покупок онлайн, на удобство, быстроту и выгоду, многие все же думают, что этот процесс сопряжен с рисками. Да, риски здесь действительно есть. Но, по отзывам, всегда есть возможность максимально обезопасить себя от покупки «кота в мешке» или от действий злоумышленников. Вот какие советы мы подобрали с помощью опытных онлайн-покупателей.
- Доверяйте проверенным интернет-площадкам. Это — мультибрендовые сайты с обширными разделами, монобрендовые — какой-то конкретной фирмы, а также порталы, сотрудничающие с частными продавцами. Следите, чтобы сайт имел в доступности всю публичную информацию о юридическом лице, фактический адрес, лицензии и т.п. А если речь идет о частном продавце, читайте отзывы: они оставляются покупателями не только о товаре, но также и о продавце и сделках с ним.
- Выбирайте вещи правильно. Старайтесь выбирать такие вещи, в которых вы уверены, что они будут хорошо на вас сидеть. Универсальные и классические покрои изделий тоже подойдут многим. Внимательно изучайте состав ткани и старайтесь выбирать натуральность. Обращайте внимание на размерную сетку, ведь у каждого производителя она разная, либо запрашивайте подробные замеры изделия и сверяйте их с параметрами вашей фигуры.
- Изучайте условия оплаты. Оплата может производиться как на расчетный счет интернет-магазина, так и на карту частного лица. Но не спешите делать это, если не уверены в самом онлайн-портале, в продавце либо в сервисе или системе оплат. Часто за такими подозрительными сервисами стоят мошенники, либо продавец может завысить цену за некачественный товар. Наложенный платеж куда более безопасен: вы оплачиваете товар в тот момент, когда забираете его с почты и можете посмотреть и даже примерить.
- Интересуйтесь условиями возврата. Согласно законодательству, покупатель имеет право вернуть неподходящий ему товар в течение 14 дней после покупки. Потому всегда сохраняйте чеки и товарно-транспортные накладные, а также не спешите срывать этикетки и бирки с новых вещей. Правда, некоторые категории товаров, как, например, белье или косметика, не подлежат возврату.
- Как обезопасить себя? В идеале для интернет-покупок стоит завести отдельную карту, на которой не будет больших сумм — лишь то, что вам потребуется для конкретной покупки. Обязательно включите интернет-банкинг на своем смартфоне или СМС-оповещение, чтобы сразу же знать, какие суммы списываются со счета, когда вы производите оплату. Это поможет не только обезопасить себя от злоумышленников, но и контролировать траты.