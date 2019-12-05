Як часто українці купують одяг в інтернеті

На сьогоднішній день одяг - однозначно має один з найбільших попитів серед ніш інтернет-продажів і, відповідно, інтернет-покупок. Наскільки часто середньостатистичний українець купує одяг в інтернеті? Що саме він купує найчастіше і яким брендам віддає перевагу? Яким сайтам для покупки одягу варто віддати перевагу і як убезпечити себе при купівлі? Інтернет майданчик недорогих речей Shafa, розповідає що саме українці купують в інтернеті.

Що українці купують в інтернеті найчастіше: статистика

Інтернет-платформи для продажу товарів неодноразово проводять маркетингові дослідження, щоб орієнтуватися на потенційного покупця. Згідно зі статистикою, в Україні картина приблизно така: кожен третій українець хоча б раз купував одяг та інші товари онлайн. За минулий рік близько 80% українців купили в середньому 10-15 товарів, а решта 20% - більше 20 товарів.

Серед категорій товарів лідирують:

побутова техніка та електроніка - приблизно 45-50% покупок;

одяг, взуття та аксесуари - близько 40%;

косметика, парфумерія та побутова техніка - 30%.

Чому покупки в інтернеті— це зручно і вигідно?

Однією з головних причин придбання одягу в інтернеті українці називають нижчу ціну на товари в онлайн-магазинах - в порівнянні зі звичайними бутиками та торговими центрами. В першу чергу, це залежить, звичайно, від відсутності необхідності брати в оренду приміщення під магазин, а іноді і під склад - адже багато продавців можуть співпрацювати з постачальником напряму.

Які інтернет майданчики найпопулярніші?

За відгуками українців, на таких майданчиках як, наприклад, prom.ua можна зі зручністю порівняти ціни практично по всім сайтам українського інтернету. Інтернет-магазин izi.ua споживачі люблять за величезний каталог найрізноманітніших товарів і велика кількість варіантів вибору в різних категоріях. А на Shafa.ua найчастіше купують саме одяг, взуття та аксесуари для чоловіків, жінок і дітей, а також товари для дому, косметику та парфумерію.

Чому це вигідно? Багато порталів, як Shafa.ua, пропонують не тільки нові товари, але і б/у або ті, які з якихось причин не підійшли власнику. Саме тому тут можна придбати по великим знижкам якісні оригінальні речі. Найбільшою популярністю користуються європейські бренди ZARA, Asos, Next, H&M, Mango, COS, Vero Moda, Massimo Dutti. Також українці купують товари виробництва Туреччини та Китаю, але рідше.

Які є ризики для покупок в інтернеті?

Незважаючи на велику популярність покупок онлайн, на зручність, швидкість і вигоду, багато хто все ж думає, що цей процес пов'язаний з ризиками. Так, ризики тут дійсно є. Але, за відгуками, завжди є можливість максимально убезпечити себе від покупки «кота в мішку» або від дій зловмисників. Ось які поради ми підібрали за допомогою досвідчених онлайн-покупців.