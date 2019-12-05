Как часто украинцы покупают одежду в интернете?

На сегодняшний день одежда - это однозначно самая востребованная ниша интернет-продаж и, соответственно, интернет-покупок. Насколько часто среднестатистический украинец покупает одежду в интернете? Что именно он покупает чаще всего и какие бренды предпочитает? Какие сайты для покупки одежды стоит предпочесть и как обезопасить себя при покупке? Интернет площадка недорогих вещей Shafa, рассказала что украинцы покупают в интернете.

Что украинцы покупают в интернете чаще всего: статистика

Интернет-платформы для продажи товаров неоднократно проводят маркетинговые исследования, чтобы ориентироваться на потенциального покупателя. Согласно статистике, в Украине картина примерно такая: каждый третий украинец хотя бы раз приобретал одежду и прочие товары онлайн. За прошедший год около 80% украинцев купили в среднем 10-15 товаров, а остальные 20% — более 20 товаров.

Среди категорий товаров лидируют:

бытовая техника и электроника — примерно 45-50% покупок;

одежда, обувь и аксессуары — около 40%;

косметика, парфюмерия и бытовая техника — 30%.

Почему покупки в интернете — это удобно и выгодно?

Одной из главных причин приобретения одежды в интернете украинцы называют более низкую цену на товары в онлайн-магазинах — по сравнению с обычными бутиками и торговыми центрами. В первую очередь, это зависит, конечно, от отсутствия необходимости брать в аренду помещение под магазин, а иногда и под склад — ведь многие продавцы могут сотрудничать с поставщиком напрямую.

Какие интернет-площадки самые популярные?

По отзывам украинцев, на таких площадках как, к примеру, prom.ua можно с удобством сравнить цены практически по всем сайтам украинского интернета. Интернет-магазин izi.ua потребители любят за обширнейший каталог самых разнообразных товаров и обилие вариантов выбора в разных категориях. А на Shafa чаще всего приобретают именно одежду, обувь и аксессуары для мужчин, женщин и детей, а также товары для дома, косметику и парфюмерию.

Почему это выгодно? Многие порталы, как Shafa.ua, предлагают не только новые товары, но и б/у либо те, которые по каким-то причинам не подошли владельцу. Именно потому тут можно приобрести по большим скидкам качественные оригинальные вещи. Наибольшей популярностью пользуются европейские бренды ZARA, Asos, Next, H&M, Mango, COS, Vero Moda, Massimo Dutti. Также украинцы покупают товары производства Турции и Китая, но реже.

Какие есть риски покупок в интернет-магазинах?

Несмотря на большую популярность покупок онлайн, на удобство, быстроту и выгоду, многие все же думают, что этот процесс сопряжен с рисками. Да, риски здесь действительно есть. Но, по отзывам, всегда есть возможность максимально обезопасить себя от покупки «кота в мешке» или от действий злоумышленников. Вот какие советы мы подобрали с помощью опытных онлайн-покупателей.