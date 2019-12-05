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Як часто українці купують одяг в інтернеті

Новини » Прес-релізи     05.12.2019 - 11:35
Як часто українці купують одяг в інтернеті

На сьогоднішній день одяг - однозначно має один з найбільших попитів серед ніш інтернет-продажів і, відповідно, інтернет-покупок. Наскільки часто середньостатистичний українець купує одяг в інтернеті? Що саме він купує найчастіше і яким брендам віддає перевагу? Яким сайтам для покупки одягу варто віддати перевагу і як убезпечити себе при купівлі? Інтернет майданчик недорогих речей Shafa, розповідає що саме українці купують в інтернеті.

Що українці купують в інтернеті найчастіше: статистика

Інтернет-платформи для продажу товарів неодноразово проводять маркетингові дослідження, щоб орієнтуватися на потенційного покупця. Згідно зі статистикою, в Україні картина приблизно така: кожен третій українець хоча б раз купував одяг та інші товари онлайн. За минулий рік близько 80% українців купили в середньому 10-15 товарів, а решта 20% - більше 20 товарів.

Серед категорій товарів лідирують:

  • побутова техніка та електроніка - приблизно 45-50% покупок;
  • одяг, взуття та аксесуари - близько 40%;
  • косметика, парфумерія та побутова техніка - 30%.

Чому покупки в інтернеті— це зручно і вигідно?

Однією з головних причин придбання одягу в інтернеті українці називають нижчу ціну на товари в онлайн-магазинах - в порівнянні зі звичайними бутиками та торговими центрами. В першу чергу, це залежить, звичайно, від відсутності необхідності брати в оренду приміщення під магазин, а іноді і під склад - адже багато продавців можуть співпрацювати з постачальником напряму.

Які інтернет майданчики найпопулярніші?

За відгуками українців, на таких майданчиках як, наприклад, prom.ua можна зі зручністю порівняти ціни практично по всім сайтам українського інтернету. Інтернет-магазин izi.ua споживачі люблять за величезний каталог найрізноманітніших товарів і велика кількість варіантів вибору в різних категоріях. А на Shafa.ua найчастіше купують саме одяг, взуття та аксесуари для чоловіків, жінок і дітей, а також товари для дому, косметику та парфумерію.

Чому це вигідно? Багато порталів, як Shafa.ua, пропонують не тільки нові товари, але і б/у або ті, які з якихось причин не підійшли власнику. Саме тому тут можна придбати по великим знижкам якісні оригінальні речі. Найбільшою популярністю користуються європейські бренди ZARA, Asos, Next, H&M, Mango, COS, Vero Moda, Massimo Dutti. Також українці купують товари виробництва Туреччини та Китаю, але рідше.

Які є ризики для покупок в інтернеті?

Незважаючи на велику популярність покупок онлайн, на зручність, швидкість і вигоду, багато хто все ж думає, що цей процес пов'язаний з ризиками. Так, ризики тут дійсно є. Але, за відгуками, завжди є можливість максимально убезпечити себе від покупки «кота в мішку» або від дій зловмисників. Ось які поради ми підібрали за допомогою досвідчених онлайн-покупців.

  1. Довіряйте перевіреним інтернет-майданчикам. Це - мультибрендові сайти з великими розділами, монобрендові - якоїсь конкретної фірми, а також портали, які співпрацюють з приватними продавцями. Слідкуйте, щоб сайт мав в доступності всю публічну інформацію про юридичну особу, фактична адреса, ліцензії і т.п. А якщо мова йде про приватного продавця, читайте відгуки: вони залишаються покупцями не тільки про товар, але також і про продавця та угоди з ним.
  2. Вибирайте речі правильно. Намагайтеся вибирати такі речі, в яких ви впевнені, що вони будуть добре на вас сидіти. Універсальні і класичні крої виробів теж підійдуть багатьом. Уважно вивчайте склад тканини і намагайтеся вибирати натуральність. Звертайте увагу на розмірну сітку, адже у кожного виробника вона різна, або запитуйте докладні виміри виробу і звіряйте їх з параметрами вашої фігури.
  3. Вивчайте умови оплати. Оплата може здійснюватися як на розрахунковий рахунок інтернет-магазину, так і на карту приватної особи. Але не поспішайте робити це, якщо не впевнені в самому онлайн-порталі, в продавці або в сервісі або системі оплат. Часто за такими підозрілими сервісами стоять шахраї, або продавець може завищити ціну за неякісний товар. Післяплата куди більш безпечна: ви оплачуєте товар в той момент, коли забираєте його з пошти і можете подивитися і навіть приміряти.
  4. Цікавтеся умовами повернення. Згідно із законодавством, покупець має право повернути невідповідний йому товар протягом 14 днів після покупки. Тому завжди зберігайте чеки та товарно-транспортні накладні, а також не поспішайте зривати етикетки і бірки з нових речей. Правда, деякі категорії товарів, як, наприклад, білизна або косметика, не підлягають поверненню.
  5. Як убезпечити себе? В ідеалі для інтернет-покупок варто завести окрему карту, на якій не буде великих сум - лише те, що вам буде потрібно для конкретної покупки. Обов'язково вкажіть інтернет-банкінг на своєму смартфоні або СМС-оповіщення, щоб відразу ж знати, які суми списуються з рахунку, коли ви проводите оплату. Це допоможе не тільки убезпечити себе від зловмисників, але і контролювати витрати.
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