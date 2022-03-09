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Частным военным предлагают до 6 млн долларов за организацию эвакуации с Украины

Автор: Константин Широкун

Частным военным компаниям предлагают от 20 тыс. до 6 млн долларов за эвакуацию с Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

На западных сайтах для военных появляется все больше объявлений о поиске людей для операций по эвакуации с Украины. Спрос на людей, способных выполнить такую работу, сейчас растет. Все задачи связаны с логистикой, эвакуацией или добычей информации.

Подобные объявления размещаются от имени частных лиц, но кто их разместил - не раскрывается. За операции по обеспечению эвакуации с Украины сегодня платят от 20 тыс. до 6 млн долларов. Последняя сумма - это цена вывоза целой семьи со всеми активами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты своими обстрелами срывают проведение эвакуации жителей заблокированных городов и доставку гуманитарных грузов, делая это сознательно.

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