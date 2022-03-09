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Приватним військовим пропонують до 6 млн доларів за організацію евакуації з України

Автор: Константин Широкун

Приватним військовим компаніям пропонують від 20 тис.до 6 млн доларів за евакуацію з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

На західних сайтах для військових з'являється все більше оголошень про пошук людей для операцій з евакуації з України. Попит на людей, здатних виконати таку роботу, зараз зростає. Всі завдання пов'язані з логістикою, евакуацією або видобутком інформації.

Подібні оголошення розміщуються від імені приватних осіб, але хто їх розмістив - не розкривається. За операції із забезпечення евакуації з України сьогодні платять від 20 тис.до 6 млн доларів. Остання сума - це ціна вивезення цілої сім'ї з усіма активами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти своїми обстрілами зривають проведення евакуації жителів заблокованих міст і доставку гуманітарних вантажів, роблячи це свідомо.

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