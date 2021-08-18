Частные ТЭС накапливают уголь на фоне падения запасов у "Центрэнерго", - Минэнерго

С начала августа запасы угля на ТЭС государственной компании "Центрэнерго" сократились на 30% или на 73,3 тыс. тонн, в то время как частные ТЭС (ДТЭК и "Донбассэнерго") увеличили запасы на 1,5% (8,4 тыс. тонн).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики по состоянию на 18 августа.
За 18 дней августа на все 3 ТЭС государственной "Центрэнерго" поступило 174,6 тыс. тонн угля, а использовано 247,9 тыс. тонн.
В свою очередь частные ТЭС поставили на склады 689,2 тыс. тонн, использовали 681,8 тыс. тонн.
Так на 7 из 8 ТЭС компании "ДТЭК Энерго" запасы угля с начала августа увеличились. Исключением стала только Кураховская ТЭС, на которой находятся рекордные запасы угля - 141,7 тыс. тонн.
По состоянию на 18 августа, запасы угля на ТЭС составляют 757,7 тыс. тонн, из которых 181,8 тыс. тонн на госТЭС и 575,8 тыс. тонн на частных станциях.
Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.
Так компания ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши, также ведет переговоры с США. Из Польши законтрактована поставка 350 тыс. тонн. Первые партии должны потупить на текущей неделе.
За прошедшие выходные запасы угля на ТЭС увеличились на 22,4 тыс. тонн (3,1%).