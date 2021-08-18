Приватні ТЕС накопичують вугілля на тлі падіння запасів у "Центренерго", - Міненерго

За 18 днів серпня на все 3 ТЕС державної "Центренерго" надійшло 174,6 тис. тонн вугілля, а використано 247,9 тис. тонн.

У свою чергу приватні ТЕС поставили на склади 689,2 тис. тонн, використовували 681,8 тис. тонн.

Так на 7 з 8 ТЕС компанії "ДТЕК Енерго" запаси вугілля з початку серпня збільшилися. Винятком стала тільки Курахівська ТЕС, на якій знаходяться рекордні запаси вугілля - 141,7 тис. тонн.

Станом на 18 серпня, запаси вугілля на ТЕС складають 757,7 тис. тонн, з яких 181,8 тис. тонн на держТЕС і 575,8 тис. тонн на приватних станціях.