Частные ТЭС готовы пройти зиму в штатном режиме, на государственных ситуация сложнее, - советник премьера

Компания "ДТЭК Энерго", исходя из показателей накопления угля и заключенных импортных контрактов, будет способна работать в ОЗП в штатном режиме, хотя и будет иметь незначительные остатки топлива.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника премьер-министра по вопросам энергетики Юрия Бойко.

"Мы видим, что в принципе по компании ДТЭК при пессимистическом сценарии, предполагающем холодную зиму, мы выходим из ОЗП с положительным сальдо, но с очень незначительными остатками на складах", - пояснил Бойко.

Вместе с тем он отметил, что по государственной "Центрэнерго" были самые большие риски остановки производства электроэнергии, если бы не вмешательство государства.

"По "Центрэнерго" ситуация была критичнее, поэтому мы и приложили усилия, чтобы компания получила дополнительный ресурс для импорта угля. Если не вмешиваться, то по "Центрэнерго" были самые большие риски остановки", - отметил советник премьера.

В то же время Бойко акцентировал внимание на сложностях с поставками импортного угля, учитывая агрессивный выход на рынки, в том числе и европейский, Китая, испытывающего дефицит ресурса.

По его словам, в сентябре "ДТЭК Энерго" и "Центрэнерго" недополучили в общей сложности 70 тыс. тонн угля из Польши, учитывая повышенный спрос на него.