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Приватні ТЕС готові пройти зиму в штатному режимі, на державних ситуація складніша, - радник прем'єра

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 15:55
Приватні ТЕС готові пройти зиму в штатному режимі, на державних ситуація складніша, - радник прем'єра Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "ДТЕК Енерго", виходячи з показників накопичення вугілля і укладених імпортних контрактів, буде здатна працювати в ОЗП в штатному режимі, хоча і буде мати незначні залишки палива.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника прем'єр-міністра з питань енергетики Юрія Бойка.

"Ми бачимо, що в принципі по компанії ДТЕК при песимістичному сценарії, який передбачає холодну зиму, ми виходимо з ОЗП з позитивним сальдо, але з дуже незначними залишками на складах", - пояснив Бойко.

Разом з тим він зазначив, що по державній "Центренерго" були найбільші ризики зупинки виробництва електроенергії, якби не втручання держави.

"За "Центренерго" ситуація була критичнішою, тому ми і доклали зусиль, щоб компанія отримала додатковий ресурс для імпорту вугілля. Якщо не втручатися, то по "Центренерго" були найбільші ризики зупинки", - зазначив радник прем'єра.

У той же час Бойко акцентував увагу на складнощі з поставками імпортного вугілля, враховуючи агресивний вихід на ринки, в тому числі і європейський, Китаю, зазнає дефіцит ресурсу.

За його словами, у вересні "ДТЕК Енерго" і "Центренерго" недоотримали в цілому 70 тис. тонн вугілля з Польщі, з огляду на підвищений попит на нього.

Нагадаємо, 13 жовтня ДТЕК екстрено відвантажив державній "Центренерго" і приватній "Донбасенерго" близько 50 тис. тонн для недопущення їх зупинення.

Як повідомлялося, влітку 2021 року українські ТЕС зіткнулися з дефіцитом вугілля через неможливість його закупівлі через аномально низькі ціни на електроенергію.

Ситуація з цінами на електроенергію стабілізувалася в серпні 2021 року. Приватні компанії почали активно контрактувати вугілля по імпорту, в свою чергу державні ТЕС і раніше відчувати гострий дефіцит вугілля.

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