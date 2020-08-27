Частные локомотивы допустили к работе на железнодорожные маршруты

Министерство инфраструктуры в рамках экспериментального проекта допустило работу частных локомотивов на отдельных маршрутах на железнодорожных путях общего пользования. Частные локомотивы будут курсировать на 9 участках.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По данным пресс-службы, определены следующие маршруты:

Стрый - Ивано-Франковск;

Тернополь - Шепетовка;

Шепетовка - Калиновка 1;

Староконстантинов 2 - Гречаны;

Староконстантинов 1 - Гречаны;

Староконстантинов 2 - Калиновка 1;

Староконстантинов 1 - Калиновка 1;

Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны;

Каменец-Подольский - Гуменцы - Балин - Дунаевцы - Ярмолинцы - Гречаны

Как отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий, создание конкурентного рынка железнодорожных перевозок - одно из обязательств Украины в соответствии с соглашением об Ассоциации с ЕС, в рамках которого предполагается привлечение перевозчиков на железной дороге

"Наша главная цель - ликвидировать дефицит тяги и монополию "Укрзализныци", но при этом сохранить баланс между тем, чтобы защитить интересы УЗ как перевозчика и удовлетворить интересы бизнеса как грузоотправителя. Это должен быть аккуратный и продуманный переход, поскольку демонополизируя рынок мы можем вызвать большую конкуренцию на нем и потерять один из самых высокодоходных направлений УЗ - грузовые перевозки", - сказал он.

Напомним, в сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что правительство должно подготовить план реструктуризации "Укрзализныци", в том числе для либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности компании.

Отметим, 26 августа Кабмин одобрил назначение нового главы "Укрзализныци"; руководителем компании стал Владимир Жмак.