Раніше Delo підрахувало, що за сценарію збільшення дозволеної частки експорту до 30% приватного видобутку Україна могла б отримувати близько 0,8 млрд євро валютної виручки за експортний сезон.

За оцінкою видання, така квота дала б можливість реалізовувати за кордон близько 0,95 млрд кубометрів газу на рік.