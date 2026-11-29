Ранее Delo подсчитало, что при сценарии увеличения разрешенной доли экспорта до 30% частной добычи Украина могла бы получать около 0,8 млрд. евро валютной выручки за экспортный сезон.

По оценке издания такая квота дала бы возможность реализовывать за границу около 0,95 млрд кубометров газа в год.