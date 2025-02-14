Частки відсотків від ВВП: Кільський інститут оцінив обсяг західної допомоги Україні

Однак, як зазначається в доповіді, сума допомоги порівняно невелика, якщо вимірювати її як частку ВВП країни-донора.

Наприклад, Німеччина, Велика Британія і США мобілізували менше ніж 0,2% свого ВВП на рік для підтримки України, тоді як інші багаті країни-донори, як-от Франція, Італія чи Іспанія, виділили лише близько 0,1% свого річного ВВП.

Навіть невеликі пріоритети внутрішньої політики обходяться у багато разів дорожче, ніж те, що робиться для України. Наприклад, податкові субсидії Німеччини на дизельне паливо обходяться платникам податків утричі дорожче на рік, ніж військова допомога Німеччини Україні.

"Якщо подивитися на державні бюджети більшості європейських країн-донорів, допомога Україні за останні 3 роки більше схожа на невеликий побічний політичний проєкт, а не на великі фіскальні зусилля", - каже Крістоф Требеш, керівник Ukraine Support Tracker у Кільському інституті.