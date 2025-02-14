Доли процентов от ВВП: Кильский институт оценил объем западной помощи Украине

За три года войны страны Запада оказывали Украине небольшую, но непрерывную поддержку в размере около 80 млрд евро в год. Европейские доноры были основным источником помощи Украине с 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukraine Support Tracker Кильского института.
Однако, как отмечается в докладе, сумма помощи сравнительно невелика, если измерять ее как долю ВВП страны-донора.
Например, Германия, Великобритания и США мобилизовали менее 0,2% своего ВВП в год для поддержки Украины, в то время как другие богатые страны-доноры, такие как Франция, Италия или Испания, выделили всего около 0,1 % своего годового ВВП.
Даже небольшие приоритеты внутренней политики обходятся во много раз дороже, чем то, что делается для Украины. Например, налоговые субсидии Германии на дизельное топливо обходятся налогоплательщикам в три раза дороже в год, чем военная помощь Германии Украине.
"Если посмотреть на государственные бюджеты большинства европейских стран-доноров, помощь Украине за последние 3 года больше похожа на небольшой побочный политический проект, а не на крупные фискальные усилия", - говорит Кристоф Требеш, руководитель Ukraine Support Tracker в Кильском институте.
Напомним, по данным Кильского института, в общей сложности за последние три года Украине было выделено около 267 млрд евро помощи. Из общей суммы около 130 млрд евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 млрд евро (44%) на финансовую поддержку и 19 млрд евро (7%) на гуманитарную помощь.
Европа в целом явно обогнала США по объему помощи Украине. Европа выделила Украине 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной помощи. США выделили 64 млрд евро военной помощи, а также 50 млрд евро финансовых и гуманитарных ассигнований.