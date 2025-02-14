Доли процентов от ВВП: Кильский институт оценил объем западной помощи Украине

Однако, как отмечается в докладе, сумма помощи сравнительно невелика, если измерять ее как долю ВВП страны-донора.

Например, Германия, Великобритания и США мобилизовали менее 0,2% своего ВВП в год для поддержки Украины, в то время как другие богатые страны-доноры, такие как Франция, Италия или Испания, выделили всего около 0,1 % своего годового ВВП.

Даже небольшие приоритеты внутренней политики обходятся во много раз дороже, чем то, что делается для Украины. Например, налоговые субсидии Германии на дизельное топливо обходятся налогоплательщикам в три раза дороже в год, чем военная помощь Германии Украине.

"Если посмотреть на государственные бюджеты большинства европейских стран-доноров, помощь Украине за последние 3 года больше похожа на небольшой побочный политический проект, а не на крупные фискальные усилия", - говорит Кристоф Требеш, руководитель Ukraine Support Tracker в Кильском институте.