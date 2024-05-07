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Частка "тіні" на тютюновому ринку знизилась на 6,6%, - дослідження

Фото: частка "тіні" на тютюновому ринку знизилась на 6,6% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Частка тіньового сектору тютюнового ринку знизилась з рекордних 25,7% у жовтні 2023 року до 19,1% у березні 2024 року. Результати дослідження підтверджуються даними ДПС України щодо обсягів продажів тютюнових виробів через РРО, які послідовно зростали з лютого по квітень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження "Кантар Україна".

Як зазначають в організації, зниження відбулося завдяки активним діям правоохоронних і контролюючих органів, посиленого парламентського контролю з боку податкового комітету та профільної ТСК, увазі до проблеми з боку міжнародних партнерів і рішучій позиції легального бізнесу.

Дослідження також демонструє, що понад 48% тіньового сектору тютюнового ринку складає продукція без марок акцизного податку, маркована для продажу в магазинах Duty Free або для експорту. Хоча обсяги відповідної продукції на ринку дещо зменшилися, вона продовжує залишатись найрозповсюдженішою. 

На другому місці - понад 45,5% тіні - традиційно опинились підроблені тютюнові вироби. 32% підроблених сигарет марковані підробленою акцизною маркою, а 68% (підробки брендів компаній-членів асоціації "Укртютюн") не мають акцизної марки. Близько 6,3% тіньового сектору тютюнових виробів складає контрабанда.

Більшість нелегальних тютюнових виробів реалізується в кіосках (33%) і магазинах (30%), у той час, як вуличні торгівці реалізують лише 19% такої продукції, а продавці на відкритих ринках - 13%.

Як і раніше, найпопулярнішим брендом на нелегальному ринку є тютюнові вироби Compliment, хоча у порівнянні з жовтнем 2023 року їх частка зменшилася з 62% до 45% від обсягу всієї нелегальної продукції на ринку.

Регіонами-лідерами за реалізацією нелегальних тютюнових виробів залишаються Дніпропетровська (18%), Одеська (13%) та Харківська (10%) області. У березні 2024 року до них доєднались м. Київ і Київська область, сукупна частка яких склала 11%.

Якщо частка тіньового сектору тютюнового ринку до кінця року залишиться на рівні березня, держбюджет недоотримає 24 млрд грн податкових надходжень, що є неприпустимим, тим більше - для країни, на території якої третій рік триває повномасштабна агресія.

"Беручи до уваги високу резистентність тіньового сектору тютюнового ринку до дій правоохоронних і контролюючих органів, закликаємо не зменшувати інтенсивність відповідних заходів і рівень парламентського контролю за ними, у порівнянні з І-м кварталом 2024 року.  19,1% є високим показником, а тому подолання тютюнової тіні має стати одним з пріоритетів правоохоронної діяльності та податкової політики держави. Особливу увагу необхідно сконцентрувати на закритті нелегальних виробництв і повному поверненні квазі-легальних виробництв до діяльності в правовому полі", - наголосила генеральний директор асоціації "Укртютюн" Наталія Фесюн.

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