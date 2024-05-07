Доля "тени" на табачном рынке снизилась на 6,6%, - исследование

Как отмечают в организации, снижение произошло благодаря активным действиям правоохранительных и контролирующих органов, усиленному парламентскому контролю со стороны налогового комитета и профильной ВСК, вниманию к проблеме со стороны международных партнеров и решительной позиции легального бизнеса.

Исследование также демонстрирует, что более 48% теневого сектора табачного рынка составляет продукция без марок акцизного налога, маркированная для продаж в магазинах Duty Free или для экспорта. Хотя объемы соответствующей продукции на рынке несколько уменьшились, она продолжает оставаться самой распространенной.

На втором месте - более 45,5% тени - традиционно оказались поддельные табачные изделия. 32% поддельных сигарет маркированы поддельной акцизной маркой, а 68% (подделки брендов компаний-членов ассоциации "Укртабак") не имеют акцизной марки. Около 6,3% теневого сектора табачных изделий составляет контрабанда.

Большинство нелегальных табачных изделий реализуется в киосках (33%) и магазинах (30%), в то время как уличные торговцы реализуют только 19% такой продукции, а продавцы на открытых рынках - 13%.

Как и раньше, самым популярным брендом на нелегальном рынке являются табачные изделия Compliment, хотя по сравнению с октябрем 2023 года их доля снизилась с 62% до 45% от объема всей нелегальной продукции на рынке.

Регионами-лидерами по реализации нелегальных табачных изделий остаются Днепропетровская (18%), Одесская (13%) и Харьковская (10%) области. В марте 2024 к ним присоединились г. Киев и Киевская область, совокупная доля которых составила 11%.

Если доля теневого сектора табачного рынка до конца года останется на уровне марта, госбюджет недополучит 24 млрд грн недопустимых налоговых поступлений, тем более - для страны, на территории которой третий год продолжается полномасштабная агрессия.

"Учитывая высокую резистентность теневого сектора табачного рынка к действиям правоохранительных и контролирующих органов, призываем не уменьшать интенсивность соответствующих мер и уровень парламентского контроля за ними по сравнению с I кварталом 2024 года. 19,1% является высоким показателем, поэтому преодоление табачной тени должно стать одним из приоритетов правоохранительной деятельности и налоговой политики государства. Особое внимание необходимо сконцентрировать на закрытии нелегальных производств и полном возвращении квази-легальных производств к деятельности в правовом поле", - подчеркнула генеральный директор ассоциации "Укртютюн" Наталья Фесюн.