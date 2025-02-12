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Доля сторонников мирных переговоров среди жителей России выросла до максимума

Россия, Среда 12 февраля 2025 09:24
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Доля сторонников мирных переговоров среди жителей России выросла до максимума Фото: Мирных переговоров с Украиной хотят 60% жителей России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство жителей России поддерживают войну против Украины и верят в победу. При этом больше половины хотят мирных переговоров с участием посредников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра".

Уровень поддержки войны не меняется с февраля 2022 года. В январе 2025 года одобряют вторжение - 78%. Говорят, что не поддерживают войну 15% опрошенных.

Доля сторонников мирных переговоров среди жителей России выросла до максимума

В январе 2025 года была зафиксирована максимальная доля опрошенных, которая считает, что сейчас следует начать мирные переговоры - 61%, одновременно с этим 31% респондентов говорил о необходимости продолжать военные действия (минимальные показатели за все время наблюдений).

Доля сторонников мирных переговоров среди жителей России выросла до максимума

Социологи не уточняют предмета "мирных переговоров". Однако предыдущие опросы свидетельствуют, что 70% одобрили бы немедленное прекращение войны, однако при сохранении захваченных территорий Украины. В случае ухода с оккупированных территорий завершение войны поддержали бы только 30% опрошенных.

С ноября 2023 года выросла доля респондентов, которая считает, что участие посредников в переговорах между Россией и Украиной облегчит достижение мирного соглашения - до 67% (рост на 23 п.п.). Об обратном говорят только 13% опрошенных, еще 20% респондентов затруднились с ответом.

Доля сторонников мирных переговоров среди жителей России выросла до максимума

В роли посредников в переговорах между Россией и Украиной 23% опрошенных называют Китай, 20% - США. Еще 8% упомянули Турцию, 6% - Венгрию и Индию. Не смогли назвать ни одной страны 28% респондентов (затрудняюсь ответить - 21%, никакая страна - 7%).

Доля сторонников мирных переговоров среди жителей России выросла до максимума

За последний год увеличилась доля тех, кто считает, что война с Украиной закончится в ближайший год или ранее, сейчас так думают 43% респондентов. Говорят о том, что конфликт будет длиться больше года каждый третий опрошенный (32%).

Доля сторонников мирных переговоров среди жителей России выросла до максимума

Большинство респондентов считают, что военные действия закончатся победой России - 76%. Еще 15% респондентов думают, что ни одна из сторон не сможет взять верх. Про победу Украины говорят менее 1% опрошенных.

Доля сторонников мирных переговоров среди жителей России выросла до максимума

Опрос "Левада-центра" проведен с 23 по 29 января 2025 года среди 1615 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, 76% украинцев уверены, что все жители России ответственны за агрессию против Украины. Также большинство респондентов (59,5%) убеждены, что независимо от условий завершения нынешней войны с Россией, в будущем РФ снова будет атаковать Украину.

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