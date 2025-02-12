Доля сторонников мирных переговоров среди жителей России выросла до максимума

Абсолютное большинство жителей России поддерживают войну против Украины и верят в победу. При этом больше половины хотят мирных переговоров с участием посредников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса независимого " Левада-центра ".

Уровень поддержки войны не меняется с февраля 2022 года. В январе 2025 года одобряют вторжение - 78%. Говорят, что не поддерживают войну 15% опрошенных.

В январе 2025 года была зафиксирована максимальная доля опрошенных, которая считает, что сейчас следует начать мирные переговоры - 61%, одновременно с этим 31% респондентов говорил о необходимости продолжать военные действия (минимальные показатели за все время наблюдений).

Социологи не уточняют предмета "мирных переговоров". Однако предыдущие опросы свидетельствуют, что 70% одобрили бы немедленное прекращение войны, однако при сохранении захваченных территорий Украины. В случае ухода с оккупированных территорий завершение войны поддержали бы только 30% опрошенных.

С ноября 2023 года выросла доля респондентов, которая считает, что участие посредников в переговорах между Россией и Украиной облегчит достижение мирного соглашения - до 67% (рост на 23 п.п.). Об обратном говорят только 13% опрошенных, еще 20% респондентов затруднились с ответом.

В роли посредников в переговорах между Россией и Украиной 23% опрошенных называют Китай, 20% - США. Еще 8% упомянули Турцию, 6% - Венгрию и Индию. Не смогли назвать ни одной страны 28% респондентов (затрудняюсь ответить - 21%, никакая страна - 7%).

За последний год увеличилась доля тех, кто считает, что война с Украиной закончится в ближайший год или ранее, сейчас так думают 43% респондентов. Говорят о том, что конфликт будет длиться больше года каждый третий опрошенный (32%).

Большинство респондентов считают, что военные действия закончатся победой России - 76%. Еще 15% респондентов думают, что ни одна из сторон не сможет взять верх. Про победу Украины говорят менее 1% опрошенных.

Опрос "Левада-центра" проведен с 23 по 29 января 2025 года среди 1615 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.