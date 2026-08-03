Частка непрацюючих кредитів збільшилася вперше за три роки: які причини

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Частка непрацюючих кредитів у банківській системі у червні 2026 року збільшилася вперше після трирічного періоду безперервного скорочення.

у червні 2026 року збільшилася вперше після трирічного періоду безперервного скорочення. Відновлення кредитування супроводжується посиленням вимог банків до оцінки позичальників.

до оцінки позичальників. Банки продовжують активно стягувати проблемну заборгованість через суди , ініціюючи десятки тисяч проваджень.

, ініціюючи десятки тисяч проваджень. Кредитори дедалі більше уваги приділяють платіжній дисципліні, борговому навантаженню та наявності мікропозик у клієнтів.

Перше зростання NPL за три роки

За даними Національного банку України, станом на 1 червня 2026 року частка непрацюючих кредитів у банківській системі становила 12,8%.

Це стало першим підвищенням після тривалого періоду скорочення проблемної заборгованості. Порівняно з попереднім місяцем показник зріс приблизно на 0,2 відсоткового пункта.

До цього частка NPL майже безперервно знижувалася з 2023 року. Особливо помітне скорочення відбулося наприкінці 2025 року, коли державні банки списали значний обсяг старих проблемних активів, накопичених ще після банківської кризи попереднього десятиліття.

Фото: частка непрацюючих кредитів в українських банках (інфографіка: РБК-Україна)

За даними НБУ, останнім часом валовий портфель кредитів банківської системи зростає випереджаючими темпами. За перші п'ять місяців 2026 року він збільшився на 8,4% – до 1,474 трлн грн.

Регулятор пов'язує позитивну динаміку попередніх місяців із двома чинниками:

з нарощуванням обсягів нових кредитів вищої якості;

з врегулюванням старих проблемних боргів, зокрема масштабним списанням державними банками понад 170 млрд грн застарілих непрацюючих активів наприкінці 2025 року.

Як банки реагують на зростання ризиків

Навіть на тлі загального покращення якості кредитних портфелів фінустанови продовжують працювати з боржниками. Лише протягом 2025 року, за даними Opendatabot, українські банки ініціювали десятки тисяч судових проваджень щодо стягнення проблемної заборгованості.

До того ж фінустанови посилюють оцінку позичальників та дедалі більше покладаються на скорингові моделі.

Як зазначається в матеріалі РБК-Україна з посиланням на Українське бюро кредитних історій, сучасні алгоритми враховують не лише факти прострочення платежів, а й кредитне навантаження, кількість заявок на нові кредити, структуру боргу та інші поведінкові характеристики клієнта.

У пресслужбі ПУМБ виданню пояснили, що під час ухвалення рішення банк комплексно аналізує фінансовий профіль клієнта, оцінюючи рівень і стабільність доходів, поточне боргове навантаження, кредитну дисципліну та інші фактори.