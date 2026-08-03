Частка непрацюючих кредитів збільшилася вперше за три роки: які причини

У червні 2026 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківській системі України зросла вперше за останні три роки. Зміна відбулася на тлі активного збільшення обсягів кредитування населення та бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна в статті "Зіпсована кредитна історія: як відновити фінансову репутацію та скільки часу це займе".
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За даними Національного банку України, станом на 1 червня 2026 року частка непрацюючих кредитів у банківській системі становила 12,8%.
Це стало першим підвищенням після тривалого періоду скорочення проблемної заборгованості. Порівняно з попереднім місяцем показник зріс приблизно на 0,2 відсоткового пункта.
До цього частка NPL майже безперервно знижувалася з 2023 року. Особливо помітне скорочення відбулося наприкінці 2025 року, коли державні банки списали значний обсяг старих проблемних активів, накопичених ще після банківської кризи попереднього десятиліття.
Фото: частка непрацюючих кредитів в українських банках (інфографіка: РБК-Україна)
За даними НБУ, останнім часом валовий портфель кредитів банківської системи зростає випереджаючими темпами. За перші п'ять місяців 2026 року він збільшився на 8,4% – до 1,474 трлн грн.
Регулятор пов'язує позитивну динаміку попередніх місяців із двома чинниками:
Навіть на тлі загального покращення якості кредитних портфелів фінустанови продовжують працювати з боржниками. Лише протягом 2025 року, за даними Opendatabot, українські банки ініціювали десятки тисяч судових проваджень щодо стягнення проблемної заборгованості.
До того ж фінустанови посилюють оцінку позичальників та дедалі більше покладаються на скорингові моделі.
Як зазначається в матеріалі РБК-Україна з посиланням на Українське бюро кредитних історій, сучасні алгоритми враховують не лише факти прострочення платежів, а й кредитне навантаження, кількість заявок на нові кредити, структуру боргу та інші поведінкові характеристики клієнта.
У пресслужбі ПУМБ виданню пояснили, що під час ухвалення рішення банк комплексно аналізує фінансовий профіль клієнта, оцінюючи рівень і стабільність доходів, поточне боргове навантаження, кредитну дисципліну та інші фактори.