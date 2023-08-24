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Частка долара у міжнародних розрахунках зросла до рекордного рівня, - SWIFT

Брюссель, Четвер 24 серпня 2023 10:03
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Частка долара у міжнародних розрахунках зросла до рекордного рівня, - SWIFT Фото: долар оновив рекорд з обсягу транзакцій (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Частка долара в міжнародних платежах у липні 2023 року зросла до максимального рівня 46,46% порівняно з трохи більш ніж однією третиною десять років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Долар був провідною валютою за кількістю транзакцій, за ним йшли євро – 24,42%, британський фунт – 7,63%, японська єна – 3,51% та китайський юань – 3,06%.

Глобальні банки використовують SWIFT, або Спільноту всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, для спілкування один з одним та полегшення міжбанківських валютних угод.

Інформація, яку збирає SWIFT, - наприклад, близько 200 млн підтверджень валютних угод щорічно - дає уявлення про глобальні потоки з того часу, як консорціум почав їх збирати у 2010 році.

Хоча дані SWIFT не охоплюють весь валютний ринок, вони підтверджують ідею про те, що роль долара в міжнародних фінансах залишається стабільною - навіть незважаючи на те, що з'являються деякі зусилля щодо більшої диверсифікації, наприклад, з боку бідних та нерозвинених країн БРІКС.

Збільшення частки долара в транзакціях SWIFT значною мірою відбувається за рахунок євро, частка якого досягла піку 46% у 2012 році. Минулого місяця частка європейської єдиної валюти в операціях була найнижчою за всю історію спостережень.

Частка долара у міжнародних розрахунках зросла до рекордного рівня, - SWIFTwww.bloomberg.com

Дані SWIFT також показують зростання частоти транзакцій, пов'язаних з юанем, оскільки китайська валюта поступово стає все більш залученою до глобальних валютних потоків. У липні, вдруге за всю історію, понад 3% інструкцій, надісланих через SWIFT, були пов'язані з юанями, тоді як у 2010 році цей показник становив приблизно 0,03%.

Спроби БРІКС послабити роль долара

Як повідомляло РБК-Україна, лідери найбільших країн третього світу БРІКС зосередять увагу на способах зниження залежності від долара під час саміту в Йоганнесбурзі.

Зазначимо, частка валют країн БРІКС у світовому масштабі незначна . За даними МВФ, у доларах США зберігається 60% світових валютних резервів. Це менше, ніж приблизно 70% у 2000 році, але все ж таки набагато вище, ніж у будь-якого конкурента. Наступним йде євро (близько 20%), за ним йдуть ієна та британський фунт.

Через сім років після того, як Міжнародний валютний фонд додав юань до свого кошика резервних валют, на його частку припадає дуже незначна частка - 2,6%.

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