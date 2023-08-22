Головний пункт порядку денного саміту БРІКС - спроба знизити залежність від долара

Лідери країн БРІКС зосередять увагу на способах зниження залежності від долара під час зустрічі в Йоганнесбурзі.

Про це віце-президент ПАР Пол Машатіле, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Саміт найбільших країн проходить 22-24 серпня. Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка обговорять розширення групи та збільшення торгівлі у місцевій валюті.

Президент Росії Володимир Путін не є присутнім на заході через міжнародний ордер на арешт у зв'язку з вторгненням Москви в Україну.

Китай, який підтримує Росія і Південна Африка, домагається прийняття до альянсу нових членів, і це розширення викликало побоювання, що блок намагається позиціонувати себе як противагу "Великої сімці".

Роль долара у світі стабільна та незмінна

Абревіатура БРІК була придумана в 2001 році Джимом О'Нілом, тоді головним економістом Goldman Sachs, щоб підкреслити швидке економічне зростання цих країн. Південну Африку запросили приєднатися у 2010 році. Але БРІКС не вдалося досягти своєї ваги як групи. І це незважаючи на те, що його члени становлять понад 42% населення світу і на них припадає 23% світового валового внутрішнього продукту та 18% торгівлі.

Зазначимо, частка валют країн БРІКС у світовому масштабі незначна. За даними МВФ, у доларах США зберігається 60% світових валютних резервів. Це менше, ніж приблизно 70% у 2000 році, але все ж таки набагато вище, ніж у будь-якого конкурента. Наступним йде євро (близько 20%), за ним йдуть ієна та британський фунт.

Через сім років після того, як Міжнародний валютний фонд додав юань до свого кошика резервних валют, на його частку припадає дуже незначна частка - 2,6%.

З погляду торгівлі долар не має конкурентів: на нього припадає 88% усіх транзакцій на валютному ринку з оборотом у 7,5 трильйонів доларів на день.