Частину затриманих на протестах в Тбілісі перевели до інших міст







Нагадаємо, наприкінці лютого у Грузії представили законопроект про "іноагентів", який фактично копіює російський закон. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус "іноагентів".

Вчора під час засідання грузинського парламенту депутати у першому читанні підтримали законопроект про "іноагентів".

Спочатку учасники акції проти закону про "іноагентів" перекрили проспект Руставелі у Тбілісі. Кількість учасників значно збільшилася після того, як на пленарному засіданні розпочалися слухання проектів закону про "іноагенти".

Поліція почала розганяти учасників акції використовуючи газ та водомет. Своєю чергою протестувальники почали кидати "коктейлі Молотова" у поліцейських.

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