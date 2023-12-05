Частину українських студентів хочуть залишити без відстрочки: у Раді розкрили деталі

Нардеп розкрив деталі нового законопроекту про мобілізацію, у який хочуть внести зміни і для студентів.

"Ми передбачаємо, що мають право на відстрочку від призову лише ті особи, які здобувають наступний рівень освіти, наприклад, якщо після магістерського ступеня людина йде на аспірантуру. Тобто особи, які після однієї вищої освіти здобувають другу вищу освіту - того ж рівня або нижчого рівня - для них відстрочки не буде", - зазначив він.

Веніславський уточнив, що відстрочки не буде навіть у разі, якщо військовозобов'язаний буде вступати на стаціонар у рамках здобуття другої освіти.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, останнім часом питання мобілізації стало ще більш актуальним в Україні. Зокрема народні депутати хотіли змінити порядок її проведення.

У Раді вже готують відповідний законопроект, який передбачає низку нововведень.

Зокрема, як розповів Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна, повістки хочуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом.