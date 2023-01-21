Часть Украины сегодня засыплет мокрый снег: прогноз погоды

Западные области Украины сегодня, 21 января, накроет мокрый снег. На остальной территории нашей страны осадков не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на западе Украины днем небольшой мокрый снег, а в темный период осадки могут усилиться. В Карпатах ночью прогнозируется значительный, а днем небольшой снег. Синоптики предупреждают о налипании снега и гололедице на дорогах.

В других областях облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров на западе покажут в течение суток до +5 градусов, в Карпатах -1 -5 градусов.

В среднем днем температура ожидается в пределах +2 +7 градусов, ночью от +3 до -2. В южных областях днем до +10, а на востоке ночью до -6 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но осадков не ожидается. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +3 +5 градусов, а ночью от 0 до +2.