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Часть Украины сегодня засыплет мокрый снег: прогноз погоды

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Украина, Суббота 21 января 2023 07:00
Часть Украины сегодня засыплет мокрый снег: прогноз погоды Фото: погода 21 января будет с мокрым снегом и плюсовой температурой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Западные области Украины сегодня, 21 января, накроет мокрый снег. На остальной территории нашей страны осадков не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на западе Украины днем небольшой мокрый снег, а в темный период осадки могут усилиться. В Карпатах ночью прогнозируется значительный, а днем небольшой снег. Синоптики предупреждают о налипании снега и гололедице на дорогах.

В других областях облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров на западе покажут в течение суток до +5 градусов, в Карпатах -1 -5 градусов.

В среднем днем температура ожидается в пределах +2 +7 градусов, ночью от +3 до -2. В южных областях днем до +10, а на востоке ночью до -6 градусов.

Часть Украины сегодня засыплет мокрый снег: прогноз погоды

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но осадков не ожидается. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +3 +5 градусов, а ночью от 0 до +2.

Напомним, в Киеве на Крещение зафиксировали новый температурный рекорд. В столице впервые за 143 года температура воздуха поднялась до 10 градусов.

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