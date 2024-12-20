ua en ru
Пт, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Частину України підмочить дощ: синоптики дали прогноз погоди

Україна , П'ятниця 20 грудня 2024 07:00
UA EN RU
Частину України підмочить дощ: синоптики дали прогноз погоди Фото: синоптики дали прогноз погоди на 19 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 20 грудня, буде хмарною з проясненнями. У частині областей очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода Україні

За прогнозами синоптиків, невеликий дощ вдень очікується на заході України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. У Карпатах можливий сніг.

Вітер південний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. В Карпатах місцями пориви до 17-22 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +3 +8 градусів, у центральних, південних областях та в Криму +9 +14 градусів. Вночі температура повітря буде від +4 до -1.

Частину України підмочить дощ: синоптики дали прогноз погоди

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень +4 +6 градусів, а вночі від 0 до +2.

Частину України підмочить дощ: синоптики дали прогноз погоди

За прогнозами синоптиків, цього тижня в Україну повернулася нестабільна погода. Після снігу і морозу прийшли відлига, дощ та потепління.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Стало відомо, чи будуть завтра відключати світло за графіками в Києві
Стало відомо, чи будуть завтра відключати світло за графіками в Києві
DAILY
Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Не OnlyFans єдиним: як Податкова дізнається про закордонні доходи українців