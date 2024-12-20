Частину України підмочить дощ: синоптики дали прогноз погоди

Погода в Україні сьогодні, 20 грудня, буде хмарною з проясненнями. У частині областей очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода Україні

За прогнозами синоптиків, невеликий дощ вдень очікується на заході України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. У Карпатах можливий сніг.

Вітер південний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. В Карпатах місцями пориви до 17-22 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +3 +8 градусів, у центральних, південних областях та в Криму +9 +14 градусів. Вночі температура повітря буде від +4 до -1.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень +4 +6 градусів, а вночі від 0 до +2.