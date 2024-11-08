UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Частину України накриють незначні дощі: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні встановився антициклон. Він приніс стабільну погоду майже без опадів на найближчі дні.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Telegram.

9 листопада очікуються незначні дощі лише на півдні країни, тоді як у решті областей збережеться суха погода.

Антициклон сприяє формуванню туманів у багатьох регіонах, які вранці можуть дещо обмежувати видимість. Водночас, у деяких областях прогнозують хмарність, а подекуди навіть сонячну погоду.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7°C, без сильних заморозків. Невеликий "мінус" можливий лише в ніч на неділю в західних регіонах. Денна температура 9-го та 10-го листопада становитиме +4…+7°C, на півдні та в Закарпатті – до +8…+12°C, що створить приємні умови для перебування на вулиці.

Погода у Києві

У Києві збережеться суха погода. Однак можливі тумани, які знижуватимуть видимість у ранкові та вечірні години. Температура у Києві вночі буде в межах +3…+5°C, а вдень підніметься до +5…+8°C.

 

Детальніше про погоду в Україні на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні