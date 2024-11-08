Частину України накриють незначні дощі: прогноз погоди на завтра

9 листопада очікуються незначні дощі лише на півдні країни, тоді як у решті областей збережеться суха погода.

Антициклон сприяє формуванню туманів у багатьох регіонах, які вранці можуть дещо обмежувати видимість. Водночас, у деяких областях прогнозують хмарність, а подекуди навіть сонячну погоду.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7°C, без сильних заморозків. Невеликий "мінус" можливий лише в ніч на неділю в західних регіонах. Денна температура 9-го та 10-го листопада становитиме +4…+7°C, на півдні та в Закарпатті – до +8…+12°C, що створить приємні умови для перебування на вулиці.

Погода у Києві

У Києві збережеться суха погода. Однак можливі тумани, які знижуватимуть видимість у ранкові та вечірні години. Температура у Києві вночі буде в межах +3…+5°C, а вдень підніметься до +5…+8°C.