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Частину України накриють дощі та грози: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 3 серпня, значну частину України накриють дощі та грози. При цьому в Одеській області прогнозується до +34 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

Очікується мінлива хмарність по всій території України. Вночі короткочасні дощі пройдуть у західних регіонах, Житомирській та Вінницькій областях. Вдень опади передбачаються майже по всій країні, за винятком східних та південно-східних областей. На заході можливі значні дощі та грози.

Вітер переважно південний, у західних областях зміниться на північний, швидкість вітру становитиме 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла, у південних областях - від 18 до 23 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть 27-32 градуси тепла, на Одещині та в Криму температура підніметься до 34 градусів. У західних та північних областях температура вдень становитиме 20-25 градусів.

Погода в столичному регіоні

Завтра, 3 серпня, у Київській області очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, а вдень можливий короткочасний дощ, подекуди з грозою. Вітер переважно південний, швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, а вдень від 20 до 25 градусів тепла. У Києві вночі очікується 15-17 градусів тепла, а вдень 22-24 градуси.

Середньомісячна температура повітря у Києві у червні цього року склала 21,5 градуса тепла, що вище кліматичної норми на 2,0 градусів.

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