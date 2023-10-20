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Частину України накриють дощі: прогноз погоди на вихідні

Ілюстративне фото (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні, 21 і 22 жовтня, буде дощовою. При цьому очікується потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

У суботу, 21 жовтня, буде без опадів, однак вночі та вранці у північній частині, Полтавській, Харківській і Луганській областях прогнозуються часом дощі.

За прогнозом синоптиків, у наступні дві доби в західних областях, й вдень 23 жовтня і в північно-східних місцями очікуються невеликі дощі. При цьому на Закарпатті прогнозуються помірні дощі. При цьому на решті території країни буде без істотних опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. До того ж в Карпатах та на Прикарпатті прогнозуються місцями пориви до 15-22 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +8 +13 градусів, а на заході та півдні країни +14 +18. Вдень температура повітря прогріється до +17 +22 градусів.

При цьому у суботу в більшості областей, а у неділю в південній частині очікується +23 +28 градусів. Крім того, завтра на північному сході буде +6 +11.

Нагадаємо, через значне потепління у Львові вирішили відключили централізоване опалення.

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